Cтриминговый сервис Netflix разместил на автобусных остановках в Голливуде «синтетических людей», обвернутых в полиэтиленовую пленку. Подобных «синтетических людей» можно будет увидеть в новом сериале Netflix «Видоизмененный углерод», который выходит 2 февраля.

Местные жители были несколько напуганы необычной рекламной кампанией, поскольку обнаженные фигуры в полиэтилене реалистично имитируют человеческое дыхание.

«Видоизмененный углерод», снятый по мотивам одноименного романа Ричарда Моргана, является самым дорогим сериалом в истории Netflix.

Десятисерийный киберпанк-сериал расскажет о будущем, в котором технологии позволяют хранить человеческое сознание на цифровых носителях и передавать из одного тела в другое.