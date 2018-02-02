Cтриминговый сервис Netflix разместил на автобусных остановках в Голливуде «синтетических людей», обвернутых в полиэтиленовую пленку. Подобных «синтетических людей» можно будет увидеть в новом сериале Netflix «Видоизмененный углерод», который выходит 2 февраля.

Рэп-баттл между огнем и льдом. Морган Фримен и Питер Динклейдж в рекламе Супербоула
Далее Рэп-баттл между огнем и льдом. Морган Фримен и Питер Динклейдж в рекламе Супербоула
Дэвид Бекхем бреется под трек украинской группы «ДахаБраха» в рекламе своего бренда House 99
Далее Дэвид Бекхем бреется под трек украинской группы «ДахаБраха» в рекламе своего бренда House 99

Местные жители были несколько напуганы необычной рекламной кампанией, поскольку обнаженные фигуры в полиэтилене реалистично имитируют человеческое дыхание.

«Видоизмененный углерод», снятый по мотивам одноименного романа Ричарда Моргана, является самым дорогим сериалом в истории Netflix.

Десятисерийный киберпанк-сериал расскажет о будущем, в котором технологии позволяют хранить человеческое сознание на цифровых носителях и передавать из одного тела в другое.