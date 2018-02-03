Дженнифер Энистон 2 февраля стала гостем программы своей давней подруги Эллен ДеДженерес. Во время интервью ведущая спросила ее, есть ли в будущем вероятность продолжения сериала «Друзья». Энистон ответила: «Все возможно, Эллен. Джае Джордж Клуни женился».

Слухи о возможном продолжении культового шоу усилились после того, как в сети появился фейковый трейлер фильма «Друзья», сделанный из нарезок кадров из оригинальных «Друзей», публичных выступлений актеров и фильмов, в которых они впоследствии сыграли.