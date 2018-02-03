Дженнифер Энистон 2 февраля стала гостем программы своей давней подруги Эллен ДеДженерес. Во время интервью ведущая спросила ее, есть ли в будущем вероятность продолжения сериала «Друзья». Энистон ответила: «Все возможно, Эллен. Джае Джордж Клуни женился».

Слухи о возможном продолжении культового шоу усилились после того, как в сети появился фейковый трейлер фильма «Друзья», сделанный из нарезок кадров из оригинальных «Друзей», публичных выступлений актеров и фильмов, в которых они впоследствии сыграли.

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Комментируя вышедший трейлер, исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу заявила, что с тем, какой интерес он вызвал, «нужно что-то делать». «Я не знаю, что именно. Сейчас перезапускают всё, но не знаю, возможно ли это в случае с «Друзьями»? Сериал был о молодых людях, которым 20 или 30. Он не о тех, кому уже за 40 или 50. Если у нас будут те же проблемы, это будет грустно. И совсем не весело», — отметила актриса.