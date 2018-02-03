Видео средств массовой информации, которые частично или полностью спонсируются государством, теперь получают специальные пометки на Youtube. Об этом компания официально объявила 2 февраля.

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Пометка гласит, что «RT целиком или частично профинансирован российским правительством». Там же стоит прямая ссылка на страницу в Wikipedia, чтобы пользователь мог подробнее ознакомиться с источником новости.

Таким образом компания намерена бороться с пропагандой и распространением фейковых новостей. «Наша цель — предоставить нашим пользователям дополнительную информацию, которая поможет им лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на Youtube», — говорится в заявлении.

Новая функция пока что работает в тестовом режиме и только на территории США. Специальные пометки замечены на роликах RT и Radio Free Asia, которая получает финансирование от правительства США. На запрос Gizmondo, каких СМИ коснутся нововведения, в Youtube не ответили. Также остается неясным алгоритм, который будет вычислять ролики, содержащие элементы пропаганды.