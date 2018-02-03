Видео средств массовой информации, которые частично или полностью спонсируются государством, теперь получают специальные пометки на Youtube. Об этом компания официально объявила 2 февраля.

Some YouTube users are apparently seeing this notification when viewing videos posted by @RT_com . For the ambiguity, you can thank the laughably vague paperwork submitted by RT’s American subsidiary when it registered under FARA. pic.twitter.com/ForQWm7afn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 31, 2018



Пометка гласит, что «RT целиком или частично профинансирован российским правительством». Там же стоит прямая ссылка на страницу в Wikipedia, чтобы пользователь мог подробнее ознакомиться с источником новости.

Таким образом компания намерена бороться с пропагандой и распространением фейковых новостей. «Наша цель — предоставить нашим пользователям дополнительную информацию, которая поможет им лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на Youtube», — говорится в заявлении .