Видео средств массовой информации, которые частично или полностью спонсируются государством, теперь получают специальные пометки на Youtube. Об этом компания официально объявила 2 февраля.
Some YouTube users are apparently seeing this notification when viewing videos posted by— Kevin Rothrock (@KevinRothrock)
@RT_com. For the ambiguity, you can thank the laughably vague paperwork submitted by RT’s American subsidiary when it registered under FARA. pic.twitter.com/ForQWm7afn January 31, 2018
Пометка гласит, что «RT целиком или частично профинансирован российским правительством». Там же стоит прямая ссылка на страницу в Wikipedia, чтобы пользователь мог подробнее ознакомиться с источником новости.
Таким образом компания намерена бороться с пропагандой и распространением фейковых новостей. «Наша цель — предоставить нашим пользователям дополнительную информацию, которая поможет им лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на Youtube», —
Новая функция пока что работает в тестовом режиме и только на территории США. Специальные пометки замечены на роликах RT и Radio Free Asia, которая получает финансирование от правительства США. На запрос