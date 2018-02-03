Кендрик Ламар и The Weeknd выпустили песню Pray for Me, которая вошла в саундтрек к фильму Marvel «Черная пантера» про супергероя ТʼЧалла из вымышленной африканской страны Ваканды.
Кендрик Ламар записал еще четыре трека к картине: All the Stars совместно с SZA,
Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер лично назначил Кендрика Ламара продюсером и куратором будущего саундтрека к фильму.
Релиз саундтрека намечен на 9 февраля.
«Черная пантера» выйдет в США 16 февраля. Российская премьера — 26 февраля. В картине снялись Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Энди Серкис, Форест Уитакер и Мартин Фриман. По сюжету Т’Чалла возвращается домой в Ваканду, однако там его ждут испытания. События разворачиваются после другого фильма Marvel «Первый мститель: Противостояние», в котором впервые появился Черная пантера. Этот персонаж стал одним из первых чернокожих супергероев американских комиксов.