Кендрик Ламар и The Weeknd выпустили песню Pray for Me, которая вошла в саундтрек к фильму Marvel «Черная пантера» про супергероя ТʼЧалла из вымышленной африканской страны Ваканды.

Кендрик Ламар записал еще четыре трека к картине: All the Stars совместно с SZA, Kingʼs Dead при участии Jay Rock, Future и Джеймса Блейка, Big Shot с Трэвисом Скоттом и Black Panther.

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер лично назначил Кендрика Ламара продюсером и куратором будущего саундтрека к фильму.

Релиз саундтрека намечен на 9 февраля.

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«Черная пантера» выйдет в США 16 февраля. Российская премьера — 26 февраля. В картине снялись Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Энди Серкис, Форест Уитакер и Мартин Фриман. По сюжету Т’Чалла возвращается домой в Ваканду, однако там его ждут испытания. События разворачиваются после другого фильма Marvel «Первый мститель: Противостояние», в котором впервые появился Черная пантера. Этот персонаж стал одним из первых чернокожих супергероев американских комиксов.