Кендрик Ламар и The Weeknd выпустили песню Pray for Me, которая вошла в саундтрек к фильму Marvel «Черная пантера» про супергероя ТʼЧалла из вымышленной африканской страны Ваканды.

Кендрик Ламар записал еще четыре трека к картине: All the Stars совместно с SZA, Kingʼs Dead при участии Jay Rock, Future и Джеймса Блейка, Big Shot с Трэвисом Скоттом и Black Panther.

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер лично назначил Кендрика Ламара продюсером и куратором будущего саундтрека к фильму.