Актриса в интервью The New York Times впервые рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна и аварии на съемках фильма «Убить Билла».

Как рассказала Ума Турман, сначала ее отношения с Вайнштейном были приятельскими, они обсуждали рабочие моменты. «Он проводил со мной часы, мы говорили о материалах для съемок, он хвалил меня за сообразительность. Меня это должно было насторожить», — вспоминала актриса.

Но в течение их работы случилось несколько неприятных инцидентов. После успеха «Криминального чтива» (1994 год) Вайнштейн пригласил ее в сауну в одном из отелей Парижа, но актрисе это не понравилось, и она быстро оттуда ушла. Второй случай произошел в отеле в Лондоне: Вайнштейн «попытался наброситься» на нее и вел себя «агрессивно». На угрозу Турман рассказать о произошедшем, продюсер пригрозил сломать ее карьеру.

Квентин Тарантино — коллега и друг Вайнштейна — в интервью признавался, что больше десяти лет знал о неподобающем поведении продюсера. Режиссер сказал, что не стал ничего делать, хотя узнавал о поведении коллеги «из первых рук».

Вайнштейн был продюсером нескольких фильмов Тарантино: «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

«Вайнштейн признает, что сделал некрасивый шаг в отношении мисс Турман 25 лет назад, о котором пожалел и за который сразу извинился», — приводит The Hollywood Reporter слова адвоката продюсера. Юрист уточнил, что заявление Умы Турман о домогательствах будет тщательно изучено, после чего будет решено, есть ли основания для иска.

Еще актриса рассказала, что в 16 лет в одном из клубов ее изнасиловал актер, который был старше на 20 лет. «Я была тогда чрезвычайно покладистой, — вспоминает она. — Я пыталась сказать нет, кричала, делала все, что можно. Он сказал, что дверь заперта, и я даже не попробовала ее открыть».

«После такого становишься или еще более сговорчивой, или менее. Я стала менее».

Второй темой, которой актриса поделилась с изданием, стал инцидент с Квентином Тарантино на съемках фильма «Убить Билла». Режиссер отказался от каскадера и попросил ее вести автомобиль в сцене, где она едет убить Билла. Ума Турман призналась, что боялась садиться за руль.

При съемке этой сцены актриса врезалась в дерево и получила травмы шеи, переломы ног. Турман угрожала засудить студию, однако ей 15 лет не давали доступа к кадрам аварии. Тарантино тогда не поддержал актрису и встал на сторону компании.

Турман призналась, что после этого она несколько лет находилась «в ужасной борьбе» с режиссером, хотя были вынуждены вместе появляться на важных мероприятиях.