Как сообщает Variety , кинокомпания Charades приобрела права на показ картины «Лето». Действие фильма будет происходить летом 1981 года в Ленинграде. Сюжет посвящен отношениям Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи.

В распоряжении издания оказались первые кадры с исполнителем роли лидера группы «Кино» Виктора Цоя (имя актера не называется), но позже снимок удалили.

Съемки картины начались в июле 2017 года. Кирилл Серебренников говорил, что «это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл». Работу над фильмом приостановили в августе 2017 года из-за ареста режиссера по делу о хищении бюджетных средств.

После ареста режиссера сценарист «Лета» Михаил Идов сказал , что фильм будет «завершен несмотря ни на что».

По данным издания, картина выйдет во второй половине 2018 года.