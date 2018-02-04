Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал главную награду Гильдии режиссеров за фильм «Форма воды». Ее присуждают за «выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма».

Кроме него в номинации были представлены режиссеры Джордан Пил с картиной «Прочь», Кристофер Нолан с драмой «Дюнкерк», Мартин Макдонах с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Форма воды» — фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо о любви живущего в секретной военной лаборатории человека-амфибии (Даг Джонс) и немой уборщицы (Салли Хокинс). Фильм получил Золотого льва Венецианского фестиваля, две награды «Золотого глобуса» и 13 номинаций на «Оскар», в том числе в главной категории «лучший фильм».

Подробнее о картине читайте в интервью режиссера, которое он дал Esquire.