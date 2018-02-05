Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) в рамках допингового скандала. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МОК.

«Решение CAS не сняло подозрений в допинге и не представило комиссии достаточных оснований для уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут быть чистыми», — говорится в заявлении. Комиссия МОК также указала на отсутствие мотивировочной части постановления арбитража в Лозанне, которое бы сняло подозрения в употреблении допинга.

Российский комитет просил допустить до соревнований скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Сергея Чудинова, Марию Орлову, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Артема Кузнецова, Александру Румянцеву, саночников Альберта Демченко, Татьяну Иванову,.

1 февраля CAS аннулировал пожизненное отстранение 28 россиян от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд также восстановил достигнутые ими результаты во время Игр в Сочи. В МОК решение CAS называли «разочаровывающим и неожиданным», а глава организации Томас Бах заявил о необходимости реформирования спортивного суда.