Канал HBO показал новый трейлер ко второму сезону «Мира Дикого запада» во время Супербоула, а также назвал дату выхода сериала — 22 апреля 2018 года.

Авторы сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой уже рассказывали, что второй сезон расскажет историю появления парка и будет еще более амбициозным, чем первый — это наглядно продемонстрировано в новом трейлере, который сделал сам шоураннер сериала Джонатан Нолан. Однако, как сообщает EW, в ролик также вошли «эксклюзивные кадры», созданные специально для Супербоула, которых во втором сезоне не будет.

Первый сезон «Мира дикого запада» вышел в октябре 2016 года и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

По данным EW, трейлер «Мира Дикого Запада» — первая за 20 лет реклама HBO для Супербоула.

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