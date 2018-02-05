Канал HBO показал новый трейлер ко второму сезону «Мира Дикого запада» во время Супербоула, а также назвал дату выхода сериала — 22 апреля 2018 года.

Авторы сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой уже рассказывали, что второй сезон расскажет историю появления парка и будет еще более амбициозным, чем первый — это наглядно продемонстрировано в новом трейлере, который сделал сам шоураннер сериала Джонатан Нолан. Однако, как сообщает EW, в ролик также вошли «эксклюзивные кадры», созданные специально для Супербоула, которых во втором сезоне не будет.

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Далее Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли
Далее Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли

Первый сезон «Мира дикого запада» вышел в октябре 2016 года и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

По данным EW, трейлер «Мира Дикого Запада» — первая за 20 лет реклама HBO для Супербоула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самые крутые ролики Супербоула-2018