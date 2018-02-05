В Миннеаполисе прошел Супербоул — решающий матч американского футбола и главное спортивное событие в США, которое собирает у экранов миллионы телезрителей. В перерывах Супербоула выступают мировые звезды (в этом году — Джастин Тимберлейк и Пинк), а также показывают трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов года. Самые интересные новинки — в нашей подборке.

ФИЛЬМЫ

«Соло. Звездные войны: Истории»

На Супербоуле показали первый тизер фильма про Хана Соло из серии «Звездные войны: Истории». Молодой версией героя Харрисона Форда станет Олден Эренрайк («Тетро»). В фильме также сыграют Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк, а премьера запланирована на 23 мая 2018 года.

«Мир Юрского периода 2»

Крис Пратт и Брюс Даллас Ховард возвращаются на остров Исла-Нублар, чтобы спасти динозавров от извержения вулкана. Фильм выйдет на экраны 7 июня 2018 года.

«Миссия невыполнима: Последствия»

Том Круз выполнял все трюки самостоятельно и на съемках шестой части повредил ногу. Российские зрители смогут оценить его старания 26 июня 2018 года.

«Красный воробей»

Дженнифер Лоуренс играет русскую шпионку, которая должна соблазнить сотрудника ЦРУ и вывести его на чистую воду. Но, как это обычно бывает, между ними завязывается роман, и оба оказываются в смертельной опасности. В кино с 31 мая 2018 года.

«Тихое место»

Хоррор с Эмили Блант в главной роли. По сюжету молодая семья живет в доме вместе с монстрами, реагирующими на любой звук. Героям приходится общаться между собой жестами, но сохранить тишину у них все равно не получается. В прокате с 5 апреля.

«Мстители. Война бесконечности»

Межгалактический тиран Танос охотится за Камнями Бесконечности, с помощью которых он получит возможность менять реальность. Мстителям предстоит его остановить.

The Cloverfield Paradox

Третий фильм в антологии «Кловерфилд» Джей Джей Абрамса, который рассказывает о том, как группа астронавтов совершает открытие, приводящее их к водовороту чудовищных событий. Фильм уже доступен на Netflix.

СЕРИАЛЫ

«Мир Дикого Запада»

Одна из самых долгожданных премьер года получила дату премьеры — 22 апреля. Шоураннеры обещают, что сериал станет еще более масштабным и раскроет тайну создания парка.

«Джек Райан»

Молодой сотрудник ЦРУ Джек Райан в исполнении Джона Красински замечает серию подозрительных банковских переводов и обнаруживает, что за ними стоит опасная террористическая группировка.

«Касл-Рок»

«Вы понятия не имеете о том, что здесь происходит, правда?», — говорит голос за кадром. И правда, понятия не имеем, но трейлер выглядит многообещающим.