«Аннигиляция»

Фантастический фильм «Аннигиляция» — это экранизация одноименного романа Джеффа Вандермеера. Главную роль нем играет Натали Портман. По сюжету героиня Портман участвует в женской экспедиции в аномальную «Зону Икс», где пропал ее муж.

Выход в прокат в России: 8 марта

«Излом времени»

Картина снята по роману американской писательницы Мадлен Л’Энгл. В книге рассказывается о девушке, которая ищет своего отца, исчезнувшего в процессе научных экспериментов. В фильме снялись Риз Уизерспун, Опра Уинфри.

Это уже вторая экранизация книги, первая вышла в телевизионный прокат в 2003 году. В одном из интервью Мадлен Л’Энгл раскритиковала картину. Отвечая на вопрос журналиста, оправдал ли фильм ее ожидания, она сказала : «Я ожидала, что он будет плох, так оно и есть».

Выход в прокат в России: 8 марта

«Первому игроку приготовиться»

Стивен Спилберг экранизирует научно-фантастический роман американского писателя Эрнста Клайна «Первому игроку приготовиться». Автор выступил и одним из сценаристов.

Действие происходит в 2044 году в городе Колумбус, штат Огайо. Люди массово играют в Oasis — игру в виртуальной реальности. Главный герой фильма пытается первым найти трофей — «пасхальное яйцо», спрятанное в игре. По легенде игры оно сделает его самым богатым человеком в мире и даст полный контроль в Oasis.

Выход в прокат в России: 29 марта

«Красный воробей»

Книга Джейсона Мэттьюса «Красный воробей» была издана в июне 2013 года. Экранизировать бестселлер взялся Френсис Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс играет в фильме бывшую балерину и офицера российской разведки Доминику Егорову. По ходу сюжета героиня становится членом элитного отряда «воробьев», которые владеют методами психологического воздействия и соблазнения ради достижения целей.

Выход в прокат в России: 26 апреля

«451 градус по Фаренгейту»

Роман-антиутопию Рэя Бредбери уже экранизировал французский режиссера Франсуа Трюффо. Фильм «451 градус по Фаренгейту» вышел в широкий прокат в 1966 году. Автор романа экранизацией остался доволен.

На этот раз роман на широком экране представит Рамин Бахрани. Главные роли отведены Майклу Б. Джордану и «оскаровскому» номинанту Майклу Шеннону.

В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Главный герой работает «пожарным» — в его обязанности входит сожжение книг, которые заставляют задумываться о жизни.

Фильм выйдет в 2018 году, точную дату объявят позднее.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Для британского писателя Нила Геймана 2017 был хорошим годом. В апреле вышел сериал по его роману «Американские боги», а в мае он приехал в Канны с Эль Фаннинг, Николь Кидман и фильмом «Как разговаривать с девушками на вечеринках», экранизированному Джоном Митчеллом по рассказу Геймана (подробнее о картине читайте здесь).

Действие происходит в 1977 году, трое друзей издают журнал о любимой музыке. Однажды они находят необычный дом, где их встречают странные девушки — все они пришелицы.

Выход в прокат в России: май

«Книга джунглей: Начало»

История Редьярда Киплинга об осиротевшем мальчике, которого воспитывают дикие звери, известна каждому. Сборник рассказов «Книга джунглей» экранизировали уже несколько раз. Теперь за дело взялся режиссер Энди Серкиса, а в картине сыграли Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч.

Планировалось, что фильм выйдет в 2016 году, но премьеру перенесли на 2018 год: в 2016 году на экраны вышла другая «Книга джунглей» Джона Фавро.

Выход в прокат в России: 18 октября

«Черновик»

Фантастический роман Сергея Лукьяненко «Черновик» вышел в 2005 году, а фильм на его основе зрители увидят уже в марте. Режиссер фильма — Сергей Мокрицкий, в главных ролях — Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.

В фильме расскажут историю молодого человека Кирилла, успешного дизайнера компьютерных игр, который однажды оказывается забыт всеми, кого когда-то знал.

Выход в прокат в России: 15 марта

«Мэри Поппинс возвращается»

Памела Трэверс больше 80 лет назад создала историю о необыкновенной няне Мэри Поппинс. Книга вышла в 1934 году, а продолжения истории выходили вплоть до 1988 года.

В новом фильме действие происходит через 20 лет после событий первого фильма: Мэри предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. В фильме снялись Колин Ферт, Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда.

Выход в прокат в России: декабрь

«Темные умы»

Научно-фантастический триллер Александры Бракен «Темные отражения» выпускает на широкий экран Дженнифер Ю. Это история о мире, в котором всех молодых людей со сверхспособностями по особому приказу правительства забирают из семей и отправляют в специальные учреждения. А главной героине, 16-летней Руби, и ее друзьям предстоит битва за свободу.

Официальный трейлер пока не вышел.

Выход картины в России: сентябрь