Кирилл Серебренников закончил монтаж фильма о Викторе Цое, находясь под домашним арестом в своей квартире. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера картины Илью Стюарта.

«В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям.(…) И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — сказал Стюарт.

Окончательное производство фильма завершится весной, а продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля. Международными правами на продажу фильма обладает французская кинокомпания Charades.

Картина «Лето» основана на биографии Виктора Цоя. Действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, фильм расскажет о знакомстве Цоя с музыкантом Майком Науменко и его женой Натальей, а также о записи первого альбома Цоя. Съемки фильма были приостановлены в августе 2017 года из-за ареста Кирилла Серебренникова. После ареста режиссера сценарист «Лета» Михаил Идов сказал, что фильм будет «завершен несмотря ни на что».

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