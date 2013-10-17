Жозе Альфреду Косса
<p>Байру Шаманкулу, Мозамбик, 2009 год</p> <p>«Мы спрашивали у немецких властей: где наши деньги, наша пенсия, наши компенсации? Они говорят, что перевели все в Мозамбик. А наши власти говорят, что денег нет. Мы будем требовать правды, пока не устанем. А потом мы сделаем что-то ужасное».</p>
Жозе Альфреду Косса
Цойленрода-Трибес, ГДР, 1988 год
Нельсон Эрнесту С. Монегете
Мапуту, Мозамбик, 2010 год
Нельсон Эрнесту С. Монегете
Ошац, ГДР, 1990 год
Али Буная
Байру-ду-Альту-Маэ, Мозамбик, 2010 год
Али Буная
Котбус, ГДР, 1990 год
Ошкар Динис Амадеу
Провинция Замбезия, Мозамбик, 2009 год
Луиш Альберту
Байру Эройш Мокамбикануш, Мозамбик, 2009 год