Жозе Альфреду Косса

<p>Байру Шаманкулу, Мозамбик, 2009 год</p> <p>«Мы спрашивали у немецких властей: где наши деньги, наша пенсия, наши компенсации? Они говорят, что перевели все в Мозамбик. А наши власти говорят, что денег нет. Мы будем требовать правды, пока не устанем. А потом мы сделаем что-то ужасное».</p>