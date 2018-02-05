Натали Портман вновь зачитала рэп на шоу Saturday Night Live.

Спустя 12 лет, казалось бы, мало что изменилось: Портман много матерится, распускает руки, а подпевает ей комик Энди Сэмберг в рогатом шлеме викингов. Поменялся круг тем — актриса декларирует о материнстве, «Черном лебеде», «Звездных войнах», а в конце видео наклеивает на лоб ведущего значок Time's Up и выкидывает его в окно.

Портман в ироничном ключе сбросила с себя корону «ролевой модели», зачитав рэп в выпуске Saturday Night Live в 2009 году. С тех пор видео до сих пор остается популярным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Натали Портман