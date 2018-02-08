Черно-белое видео, режиссером которого стал Колин Телли, вышло в середине лета 2015 года. Обсуждая концепцию клипа, менеджер Ламара Дейв Фри упомянул, что как ему, так и Кендрику, на ум приходит идея парящего над городом рэпера. Образ «супермена» стал отправной точкой для Телли.



Действия в видео разворачиваются в вымышленном мире. Особого внимания заслуживает начало, где звучит неизвестное интро, которое является еще одним треком, специально записанным под клип. Идея записать вступление родилась после того, как Телли, Фри и Ламар обсуждали кадр, в котором рэпер с друзьями будет ехать в машине. Особенным эту сцену делает момент, в котором видно, что автомобиль движется за счет того, что его несут на себе четверо белых полицейских.