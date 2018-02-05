Телеканал НТВ приступил к съемкам адаптации американского сериала «Хорошая жена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТВ.

Главные роли исполнят Александр Домогаров и Александра Урсуляк. В сериале также играют Марина Зудина, Алексей Барабаш, Арсений Гусев и другие. Режиссер сериала — Станислав Либин. Созданием адаптации занимается продюсерский центр «ЛеанМ».

Действие будет разворачиваться в Санкт-Петербурге. По сюжету жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется, когда ее муж прокурор ленинградской области (Александр Домогаров) оказывается замешан в нескольких скандалах. Главная героиня с детьми переезжает к свекрови и возвращается к адвокатской практике в юридической фирме.

«Хорошая жена» (The Good Wife) выходила на американском телеканале CBS с 2009 по 2016 годы. Сериал завоевал более 30 наград, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».