Сценарий к клипу, который длится почти 14 минут, написал сам Майкл Джексон вместе с режиссером Полом Хантером. Последний известен тем, что снял видеоверсию хита Drop It Like It's Hot Фаррелла Уилльямса и Снупа Догга.

Главные роли в короткометражном фильме (а именно так позиционируется клип на You Rock My World) сыграли Крис Такер, Майкл Мэдсен, Билли Драго и Марлон Брандо. По ходу развития сюжета герой Такера несколько раз указывает на предыдущие успешные синглы Джексона, вставляя их названия в предложения, например, P.Y.T. (Pretty Young Thing), The Girl Is Mine, Beat It, Billie Jean и Dangerous.



После своего выхода в 2001 году клип на You Rock My World часто сравнивали с видео на Smooth Criminal, Bad и The Way You Make Me Feel.