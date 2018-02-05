Министерство культуры Белоруссии разрешило прокат запрещенного к показу в российских кинотеатрах сатирической комедии «Смерть Сталина». Фильм выйдет в прокат 8 февраля. Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на начальника управления по кинематографии Минкульта Александра Рыдвана.

Несмотря на то, что «Смерть Сталина» должна была выйти в прокат в Белоруссии 25 января, все показы фильма в тот день отменили, а Минкульт Белоруссии объявил, что решение о прокатном удостоверении примут после того, как ведомство посмотрит картину.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма у министерства не имеется», — заявил Рыдван.

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у ленты «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до релиза фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет, московский кинотеатр «Пионер» провел четыре показа сатирической комедии.

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