Вдохновленное ретро-стилистикой и пинап актрисами видео на Why Don't You Love Me создавалось совместными усилиями Бейонсе и Мелины Матсукас, с которой певица работала и над видеорядом к треку Formation.



Подготовка к съемкам заняла порядка двух-трех недель, сам съемочный процесс всего день. В основном весь материал был отснят в особняке 95-летнего мужчины, живущего в Лос-Анджелесе. Владелец дома также разрешил Бейонсе и Матсукас задействовать в съемках коллекционные автомобили, стоявшие в гараже.



Практически все образы, в которых певица появляется в кадре, — оммажи актрисам и героиням сериалов, в том числе модели Бетти Пейдж и персонажу Дейзи Дюк из «Придурков из Хаззарда».