В Москве и области вторые сутки продолжается мощный снегопад. Синоптики уже назвали его самым сильным за всю историю метеонаблюдений. Как выглядит заснеженная столица — в подборке Esquire.



Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Максим Блинов /РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Анвар Галеев/ТАСС

Sergei Karpukhin/Reuters

Александр Щербак/ТАСС

Александр Щербак/ТАСС

Maxim Shipenkov/EPA/Vostock Photo

Maxim Hipenkov/EPA/Vostock Photo

Mladen Antonov/AFP/East News

Alexander Zemlianichenko/AP/East News

Maxim Marmur/AP/East News

Pavel Golovkin/AP/East News