В Москве и области вторые сутки продолжается мощный снегопад. Синоптики уже назвали его самым сильным за всю историю метеонаблюдений. Как выглядит заснеженная столица — в подборке Esquire.
Илья Питалев/РИА Новости
Илья Питалев/РИА Новости
Максим Блинов /РИА Новости
Максим Блинов/РИА Новости
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
Анвар Галеев/ТАСС
Sergei Karpukhin/Reuters
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
Maxim Shipenkov/EPA/Vostock Photo
Maxim Hipenkov/EPA/Vostock Photo
Mladen Antonov/AFP/East News
Alexander Zemlianichenko/AP/East News
Maxim Marmur/AP/East News
Pavel Golovkin/AP/East News
Григорий Сысоев/РИА Новости