На YouTube-канале Star Wars опубликовали трейлер фильма «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Тизер спин-оффа про молодого Хана Соло вместе с другими трейлерами показали накануне на Супербоуле.

Картина расскажет о приключениях Хана Соло и Чубакки, которых ожидает встреча с карточным шулером из Галактики Лэндо Калриссианом.

Хана Соло играет Олден Эренрайк. В картине также снялись Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Вуди Харрельсон. Режиссер фильма — Рон Говард.

Русскоязычная версия трейлера.

На российские экраны фильм выйдет 24 мая 2018 года.

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