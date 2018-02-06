До, после и, разумеется, во время Олимпийских игр мы как мантру повторяем: «Это соревнование спортсменов, а не стран». И тут же смотрим, кого Россия обошла в медальном зачете после бронзы в женском скелетоне. Или санях. Или бобслее. Или любом другом виде спорта, о существовании которого вспоминают раз в четыре года, считая медали. Неофициальный медальный зачет Олимпиады в этот раз официально обойдется без России. По итогам тектонического допингового скандала флаг, герб и надпись Russia на форме заменит Olympic Athlete from Russia. Слово «атлет» тут ключевое: и те, кто жаждал публичной казни российского спорта, и те, кто все отрицают, согласны, что нельзя полностью отстранять от игр «чистых» российских спортсменов. Фраза «они шли к этому всю жизнь» кажется пафосным преувеличением только очень далеким от спорта людям. Потому что действительно всю.

Пока российский спорт погружался на дно, Евгения Медведева успела сдать ЕГЭ, станцевать в костюме Сейлор Мун и посидеть на гостевом диване в «Вечернем Урганте». А в перерывах обновить рекорды и завоевать все возможные на данный момент титулы в женском фигурном катании. Для безоговорочного места в истории мирового спорта не хватает только одного — олимпийского золота.

03/12/2014

Вечером в среду немецкий канал ARD выпускает в эфир документальный фильм «Секретный допинг: Как Россия добивается побед». Фильм практически полностью построен на показаниях супругов Степановых. Виталий Степанов — бывший главный специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Юлия Степанова — бегунья, дисквалифицированная за употребление допинга. В комментариях на спортивных сайтах фильм чаще всего называют заказным, а Степановых обвиняют в желании обелить себя и эмигрировать. Российские чиновники во главе с Виталием Мутко отрицают обвинения от первой до последней буквы.

12/12/2014

Евгения Медведева выигрывает юниорский финал Гран-при. Впереди еще будет чемпионат России, но эту победу уже можно назвать главным успехом календарного года. У Медведевой отличное настроение: на пятнадцатилетие поклонники подарили ей полутораметрового плюшевого медведя и «мешок киндеров». А еще она побывала в Барселоне, и ей очень понравился собор Саграда-Фамилия.

04/03/2015

После победы на чемпионате мира среди юниоров Евгения Медведева официально становится главной молодой фигуристкой России. Все ждут ее соперничества с героинями Сочи Юлией Липницкой и Аделиной Сотниковой. Но его так и не случится. Липницкая так и не смогла справиться с травмами и взрослением, даже не приблизилась к своему олимпийскому уровню и ушла из спорта. А Сотникова сосредоточилась на «Ледниковом периоде» и других ледовых шоу и обещает вернуться в спорт уже после Олимпиады в Пхенчхане, но ей почти никто не верит.

Октябрь 2015

Евгения Медведева начинает ездить на соревнования без мамы или бабушки.

07/08/2015

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает экстренное расследование после очередного фильма канала ARD (на этот раз в соавторстве с The Sunday Times). Обвинения глобальные: треть медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира в соревнованиях на выносливость за пять лет была выиграна спортсменами с подозрительными данными допинг-тестов. В Федерации легкой атлетики России уже отправили в отставку руководителя Валентина Балахничева, но все еще надеются, что прямых улик найдено не будет и скандал постепенно сойдет на нет.

10/11/2015

На официальном уровне впервые звучит предположение, что в российской допинговой программе может быть замешана ФСБ. Это только маленькая часть отчета WADA из 325 страниц. Там же требуют пожизненно дисквалифицировать шесть российских врачей и тренеров и четырех легкоатлеток, закрыть антидопинговую лабораторию и уволить ее директора — тогда еще практически никому не известного Григория Родченкова. Его обвиняют в уничтожении 1417 допинговых проб.

11/11/2015

Григорий Родченков покидает пост директора Московской антидопинговой лаборатории.

11/11/2015

На финале Гран-при в Барселоне после короткой программы Евгения Медведева разбивает айфон. «Неудачно сумкой махнула — и телефон из нее вылетел. А там под тонким ковром был кафель. Вдребезги, стекло сеточкой, экран полосами, ни на что не реагирует. Четыре дня была без связи».

11/11/2015

Григорий Родченков покидает пост директора Московской антидопинговой лаборатории.

12/11/2015

Евгения Медведева выигрывает финал Гран-при в Барселоне.

13/11/2015

Российским легкоатлетам временно запрещают участвовать во всех соревнованиях, в том числе олимпийских. Запрет, принятый в пятницу, тринадцатого, действует до сих пор. Виталий Мутко раздает интервью, в которых уверяет, что ведутся активные переговоры и шансы увидеть легкоатлетов на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро высоки. А сам он готов уйти в отставку, если что-то пойдет не так.

01/01/2016

Вступает в силу официальный запрет препарата мельдоний. Этот допинговый спин-офф напрямую не повлиял на олимпийскую дисквалификацию, но много рассказал о российском спорте. Российские спортсмены, по их собственным словам, «ели мельдоний вместо аскорбинки». Главной жертве мельдония Марии Шараповой (15 месяцев дисквалификации) его специально возили в Америку из России. Этот препарат используется для укрепления сердечной мышцы и фактического влияния на результаты спортсмена не оказывает. Вместо обычной лоббистской работы по исключению мельдония из черных списков российские чиновники сосредоточились на поиске внешних врагов, а многие тренеры и врачи случайно узнавали о запрете препарата от журналистов. Виталий Мутко призывает всех не паниковать и напоминает, что несет личную ответственность за российский спорт. И конечно, готов уйти в отставку, если что-то пойдет не так.

29/01/2016

Евгения Медведева уверенно и с запасом выигрывает чемпионат Европы. Кроме нее на пьедестале еще две россиянки — Елена Радионова и Анна Погорилая.

03/02 и 14/02/2016

С разницей в одиннадцать дней умирают два важных чиновника РУСАДА — Вячеслав Синев и Никита Камаев. Синев стоял у истоков агентства, возглавлял его с 2008 по 2010 год, а Камаев с 2011-го был его исполнительным директором. Причиной смерти в обоих случаях назывались проблемы с сердцем. Их коллега Григорий Родченков намекал на неслучайность смертей Камаева и Синева и говорил, что «не хотел разделить их участь».

03/04/2016

Евгения Медведева выигрывает чемпионат мира так же легко, как и чемпионат Европы. В микст-зоне послетпротокольных фраз о «победе, которую еще нужно осознать», Медведева замечает японских журналистов и предлагает прочитать стихотворение по‑японски. Она, улыбаясь, читает четверостишие из «Сейлор Мун» и не оставляет японцам шансов словами: «Я смотрела четыре сезона и невероятно ее люблю».

20/04/2016

Спустя две недели после победы на чемпионате мира Медведевой нужно сдавать экзамены за девятый класс. Первый - ГИА по русскому языку.

13/05/2016

The New York Times выпускает основанное на показаниях Григория Родченкова расследование, в котором прямо обвиняет Россию в колоссальных допинговых махинациях во время Олимпиады в Сочи. По словам Родченкова, в «допинговую программу» были включены несколько десятков спортсменов, и 15 из них выиграли медали. Разработанное к Играм секретное оружие: смесь анаболических стероидов, которую нужно употреблять вместе с алкоголем. Мужчинам с виски чивас, женщинам — с мартини. Параллельно, по словам Родченкова, при участии сотрудников ФСБ был организован настоящий конвейер по замене, фальсификации и уничтожению допинговых проб. Виталий Мутко прокомментировал обвинения в многочисленных интервью и назвал их «частью атаки на российский спорт». Ну и пообещал подать в отставку, если что-то пойдет не так.

02/07/2016

Медведева в костюме Сейло Мун встречается с ее создательницей Наоко Такэути и пишет в инстаграме «Мечты сбываются внезапно».

18/07/2016

Канадский юрист Ричард Макларен публикует первую часть сделанного по заданию WADA доклада о допинге в российском спорте. Это 97 страниц о системе государственной допинговой программы, принятой после провала российских спортсменов на Играх в Ванкувере в 2010 году. В докладе много недоказанных (и недоказуемых) заявлений и прямых противоречий. Но он так и не будет оспорен по существу. Российские чиновники упражняются в критике Макларена в российских медиа, но до судов не доходят. Или просто не знают, что можно дойти. Макларен подчеркивает, что не дает рекомендаций по недопуску российских спортсменов на Игры в Рио, вместо него это делает заказчик доклада WADA.

24/07/2016

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) самоустранился и передал право решать вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро спортивным федерациям. В России это восприняли как однозначную победу. Мол, остались без легкой и тяжелой атлетики и паралимпийцев; конечно, жалко, зато все закончилось. К сожалению, не закончилось.

19/10/2016

Виталий Мутко назначен вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. До этого в структуре правительства не было такой должности, она создается специально для Мутко. Министром спорта становится его бывший зам, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

09/12/2016

Выходит вторая часть доклада Ричарда Макларена. В ней нет принципиально новых выводов, зато много уточняющих деталей. Например, говорится, что допинговая программа активно работала и во время летних Игр в Лондоне в 2012-м. Или что суммарно участвовали в махинациях с допингом или получали от них выгоду более тысячи российских спортсменов. До сих пор нет ответа на вопрос, как именно вскрывали считавшиеся конструктивно совершенными контейнеры с анализами спортсменов, но эта локальная неопределенность практически ничего не меняет в судьбе российских спортсменов.

31/03/2017

Медведева второй год подряд выигрывает чемпионат мира. Она устанавливает очередной рекорд по сумме баллов в короткой и произвольной программах и делает это в ситуации, когда легко было дрогнуть. Выступавшая перед ней россиянка Анна Погорилая сорвала свой прокат, покинула лед в слезах и, добравшись до бортика, упала на колени перед своим тренером. Медведева вышла сразу после нее и была непогрешима.

23/06/2017

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева получила школьный аттестат. Тут впервые за долгое время обходится без золотой медали. На выпускном в школе «Самбо-70» Медведева была сдержанна и лаконична: ЕГЭ сдала «хорошо», гулять не будет, потому что «сразу на тренировку», поступать планирует «в РГУФК, спортивный".

14/09/2017

17 национальных антидопинговых агентств требуют от МОК отстранения России от Олимпийских игр в Пхенчхане. Борцы с допингом собрались в Денвере и требуют ответа, почему после всех докладов и предъявленных доказательств Россию так и не наказали по всей форме и в полном объеме. Старейшина российского олимпийского движения Виталий Смирнов тем временем пытается убедить мир, что Ричард Макларен в разговоре

с ним отказался от формулировки «государственная поддержка допинга». Макларен с недоумением это отвергает, а перспектива увидеть Олимпиаду без российских спортсменов становится все более реальной.

01/11/2017

МОК начинает дисквалифицировать российских спортсменов и лишать их медалей, завоеванных в Сочи. За неполные два месяца наград стало в полтора раза меньше (20 вместо 33). Тяжелее всего пришлось саночникам и бобслеистам: суммарно они потеряли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Трагикомичная для нашей сборной ситуация произошла с медалями в лыжном марафоне: там Александр Легков лишился золота, а Максим Вылегжанин — серебра. В итоге после всех манипуляций первое место досталось россиянину Илье Черноусову, который сначала был третьим. В общем медальном зачете Россия откатилась с первого места на третье.

11/11/2017

Медведева выигрывает очередной этап Гран-при (в любимой Японии), но впервые заставляет говорить

о себе как о живом и уязвимом человеке. Она упала в самом начале произвольной программы, а потом покачнулась и с трудом устояла в следующем прыжке. От такой Медведевой, выигрывающей не с огромным запасом, а сжав зубы, все уже отвыкли. Называются самые разные причины срыва: незалеченная травма, переделанная по ходу сезона программа, нерешенный вопрос с допуском на Игры. И, разумеется, неотвратимое, а потому самое страшное — переходный возраст.

05/12/2017

В этот день решается судьба российских спортсменов. Российская делегация использует Медведеву в качестве тяжелой артиллерии. Одна из главных звезд спортивной зимы выступает с проникновенной речью о том, что она не знает, «будут ли в ее спортивной жизни еще одни Игры после Пхенчхана» и она «не может принять вариант, при котором она выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен». МОК снова делает все, чтобы максимально снять с себя ответственность и избежать жесткого варианта. Россиян, не замешанных в допинговых махинациях, допускают на Игры как «олимпийских атлетов из России». Им запрещена любая демонстрация национальной символики, после их побед будет играть олимпийский гимн. Виталий Мутко пожизненно дисквалифицирован, и ему запрещено появляться на Олимпийских играх.

06/12/2017

Владимир Путин прерывают дискуссию о бойкоте Олимпиады под нейтральным флагом однозначным высказыванием о спортсменах, которые «на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам», и поэтому «мы, конечно, мы не будем никому ничего запрещать».

19/12/2017

Медведева пропускает чемпионат России из-за травмы. В команде изначально говорили о повреждении голеностопа, но по фиксирующему сапогу на правой ноге понятно, что это стрессовый перелом кости стопы —

то, что в обиходе называют «трещина кости». У фигуристок такое происходит из-за повторяющихся нагрузок на кость на фоне мышечной усталости. Мышцы перестают гасить удар после приземления на лед, и в кости образуются микротрещины, или мельчайшие костные осколки. Лекарство в этом случае только одно: поврежденный участок оставить в покое и дать месяц-полтора на заживление

25/12/2017

Специально для вице-премьера Виталия Мутко изобретается еще одна бюрократическая формулировка: он «временно приостанавливает» руководство Российским футбольным союзом (РФС). После пожизненной дисквалификации от МОК Мутко становится токсичным чиновником для чемпионата мира по футболу, и, соблюдая дипломатический этикет, Россия выводит Мутко из пространства, где нужно улыбаться и пожимать руки, глядя в глаза. В РФС его технически подменяет Александр Алаев, но практически никто не сомневается, что, как и до этого с Минспортом, Мутко сохранит фактическое влияние на процессы и решения.

27/12/2017

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что в России его клиента «ждут пытки и смерть». Он критикует слишком мягкое наказание для России и считает, что «МОК просто жалок, и ему необходима смена лидера». По мнению Уолдена, МОК должен активнее защищать Родченкова, который заочно арестован и объявлен в международный розыск Басманным судом.