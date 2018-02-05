Компания Intel создала прототип «умных очков» Vaunt. Они весят около 50 грамм (почти как обычная оправа) и проецируют на сетчатку правого глаза изображение разрешением 400 на 150 пикселей. С прототипом ознакомилось издание The Verge и опубликовало свой обзор.

В отличие от Google Glass, Vaunt выглядят как обычные очки и могут использоваться с любыми линзами, в том числе с диоптриями. Кроме того, они работают значительно дольше — до 18 часов от одного заряда.

В правой дужке находится лазер, с помощью которого изображение проецируется прямо на сетчатку. Таким образом, пользователь будет просто видеть уведомления и справочную информацию, при этом не фокусируясь на них. Создатели устройства подчеркнули, что это безопасно для зрения, поскольку в Vaunt используется маломощный лазер первого класса, для которого даже не нужен специальный сертификат. Очки будут связаны с приложением для iOS или Android, которое поддерживает связь с устройством по Bluetooth.