По версии издания The Complex, клип на трек What's A Girl To Do с дебютного альбома Наташи Хан, известной как Bat For Lashes, входит в сотню лучших клипов нулевых.



Режиссер видео — Дуглас Уилсон, снявший клип на трек Satisfaction Бенни Бенасси. В отличие от видеоряда для итальянского диджея и композитора в работе для Bat For Lashes Уилсон обратился к более темной цветовой гамме и менее раскрепощенной стилистике. Ночные катания на велосипеде по одинокому шоссе посреди леса, да еще и в окружении друзей Донни Дарко — это ли не начало для отличного триллера?