Резервация Пэйн-Ридж — племенной дом индейцев Оглала Лакота.
Умерший старейшина, Дедушка Юджин Красный со своей приемной дочерью Викторией. При жизни Юджин хотел, чтобы фотографии его семьи и племени помогли привлечь внимание к проблемам коренного населения Америки.
Эдна Эппл на заднем дворе своего дома. Резервация находится в одном из беднейших округов США.
Массовой захоронение жертв «Резни на ручье Вундед-Ни» в 1890 году. В результате это столкновения погибли 153 индейца, включая мужчин, женщин и детей.
Многие индейцы пользуются гуманитарной помощью, организацией поставок которой занимаются немногочисленные активисты.
Вид на водонапорную башню через простреленное лобовое стекло. Повышенная криминогенная обставновка в резервации, вызванная бедностью, мешает развитию экономики — люди боятся начинать бизнес в этих местах.
Верн Сидячий Медведь прославился в резервации тем, что приручил волка.
Отец и сын племени Оглала Лакота.
Дядя Томми Ворон умер, так и не дождавшись выхода книги.
Легендарный кавалерист Джордж Кастер был убит в ходе столкновения с отрядом индейцев Оглала Лакота 25 июня 1876 года.
Томми Ворон спит в своем доме.
Молодые Анна Диаз и Эшли Фелпс принимают участие в религиозном обряде.
Девочка с собакой.