На выходных Ума Турман рассказала о пережитом сексуальном насилии, домогательствах продюсера Харви Вайштейна и аварии на съемках фильма «Убить Билла». По словам актрисы, эта авария произошла по вине режиссера Квентина Тарантино.
Квентин Тарантино
Турман заявила, что во время сцены, где она едет убить Билла, Тарантино отказался от каскадера и попросил актрису вести автомобиль самостоятельно, хотя она боялась садиться за руль. При съемке этой сцены актриса врезалась в дерево и получила травмы шеи, переломы ног. Турман угрожала засудить студию, однако ей не давали доступа к кадрам аварии. Тарантино тогда не поддержал ее и встал на сторону компании.
Спустя 15 лет видео с кадрами аварии появилось в широком доступе.
«Никто из нас никогда не считал это каскадерским трюком. Это была просто езда на автомобиле. Никто из нас не признавал это за трюк. Может, и стоило, но мы не сделали этого. Я уверен, что когда мне об этом сообщили [что Ума Турман не хочет садиться за руль], я закатил глаза и был раздражен, но я уверен, что я не впал в бешенство, я не был в ярости. Я не врывался в ее трейлер с криками, чтобы она села в машину», — рассказал свою версию произошедшего Тарантино.
Ума Турман тоже
Тарантино также рассказал, что Ума Турман рассказала ему о домогательствах Харви Вайнштейна, который продюсировал «Убить Билла». После этого режиссер заявил Вайнштейну: «Ты должен извиниться перед ней, и она должна принять твои извинения, если мы собираемся снимать «Убить Билла» вместе». Тарантино подчеркнул, что сразу сразу поверил Турман и встал на ее сторону в этом вопросе.
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