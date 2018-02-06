На выходных Ума Турман рассказала о пережитом сексуальном насилии, домогательствах продюсера Харви Вайштейна и аварии на съемках фильма «Убить Билла». По словам актрисы, эта авария произошла по вине режиссера Квентина Тарантино.

Квентин Тарантино прокомментировал заявления Умы Турман в интервью изданию Deadline. По его словам, инцидент с аварией на долгие годы повлиял на его отношения с Умой Турман и стал «одним из самых больших сожалений в его жизни».

Турман заявила, что во время сцены, где она едет убить Билла, Тарантино отказался от каскадера и попросил актрису вести автомобиль самостоятельно, хотя она боялась садиться за руль. При съемке этой сцены актриса врезалась в дерево и получила травмы шеи, переломы ног. Турман угрожала засудить студию, однако ей не давали доступа к кадрам аварии. Тарантино тогда не поддержал ее и встал на сторону компании.

Спустя 15 лет видео с кадрами аварии появилось в широком доступе.

«Никто из нас никогда не считал это каскадерским трюком. Это была просто езда на автомобиле. Никто из нас не признавал это за трюк. Может, и стоило, но мы не сделали этого. Я уверен, что когда мне об этом сообщили [что Ума Турман не хочет садиться за руль], я закатил глаза и был раздражен, но я уверен, что я не впал в бешенство, я не был в ярости. Я не врывался в ее трейлер с криками, чтобы она села в машину», — рассказал свою версию произошедшего Тарантино.

Ума Турман тоже опубликовала видео, отметив, что получила его от самого режиссера. «Квентин Тарантино глубоко сожалел и до сих пор раскаивается в этом печальном событии. Спустя годы он передал мне эти кадры, чтобы я могла их обнародовать <…> Он сделал это с полным осознанием того, что это может нанести ему вред. Я горжусь тем, что он поступил правильно, и за его мужество», — сказала актриса.

Тарантино также рассказал, что Ума Турман рассказала ему о домогательствах Харви Вайнштейна, который продюсировал «Убить Билла». После этого режиссер заявил Вайнштейну: «Ты должен извиниться перед ней, и она должна принять твои извинения, если мы собираемся снимать «Убить Билла» вместе». Тарантино подчеркнул, что сразу сразу поверил Турман и встал на ее сторону в этом вопросе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он пригрозил разрушить мою карьеру, если я кому-то скажу». Ума Турман рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна