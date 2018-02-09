Пожалуй, одним из самых обсуждаемых и ярких моментов клипа, снятого Спайком Джонзи, стало распиливание (читай: деконструкция) седана Maybach 57 2004 года выпуска. Стоимость автомобиля на момент выхода клипа (премьера видео состоялась в 2011 году) составляла около $350 000. Так, на глазах изумленной публики машина представительского класса превратилась в масл-кар, которому самое место на съемочной площадке «Безумного Макса».



Если превращение дорогостоящего автомобиля в металлического Франкенштейна показалось мало, то ищите в кадре всеобщего любимца Азиза Анзари в качестве водителя и четверку роскошных моделей в роли пассажиров на заднем сидении.