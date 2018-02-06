Новости Истории В ГИБДД сообщили о пяти раненых и четырех авариях. Это статистика на завтрашний день Когда-нибудь наступит завтра. Но не сегодня Сегодня на сайте ГИБДД опубликовали статистику аварийности на дорогах России на завтрашний день, 7 февраля. На статистику обратило внимание сообщество «Лентач». Cогласно этой статистике, завтра уже зафиксировано четыре случая ДТП. Кроме того, сообщается о пятерых раненых. Скриншот с сайта гибдд. рф Вероятно, публикацию разместили по ошибке. В ГИБДД это никак не прокомментировали. Редакция Esquire 6 февраля 2018 Далее На шоу Gucci показали «отрубленные головы». Теперь это новый мем