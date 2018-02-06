Сегодня на сайте ГИБДД опубликовали статистику аварийности на дорогах России на завтрашний день, 7 февраля. На статистику обратило внимание сообщество «Лентач».

Cогласно этой статистике, завтра уже зафиксировано четыре случая ДТП. Кроме того, сообщается о пятерых раненых.

Скриншот с сайта гибдд. рф

Вероятно, публикацию разместили по ошибке. В ГИБДД это никак не прокомментировали.