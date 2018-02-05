Цюрих — идеальное место для того, чтобы прийти в себя после покорения альпийских вершин. Одного уикенда хватит, чтобы вернуться в режим городской жизни. Ехать сюда стоит, даже если вы не планируете кататься на лыжах и сноуборде; самые удобные рейсы из России — у SWISS. Пусть вас не смущает, что Цюрих занимает третью строчку в списке самых дорогих городов мира: здесь можно увидеть не только олигархов в часовых бутиках, но и тусовщиков, разгуливающих в злачных кварталах.

Пятница

ОТДОХНУТЬ

The Dolder Grand — лучший спа-отель города. Две достопримечательности на территории отеля — каток и ресторан The Restaurant, которым руководит обладатель мишленовской звезды Хайко Нидер. Но клиентам отеля открыт доступ к сокровищам: над стойкой ресепшена висит 11-метровое панно из принтов Уорхола, и это оригинал. На террасах, в парках и даже в спа-зоне отеля можно увидеть работы Аниша Капура, Жоана Миро, Такаси Мураками, Сола Левитта, Генри Мура и других хрестоматийных художников.

Если вы приехали с деловым визитом или, наоборот, с личным, то Служба консьержей The Dolder Grand предоставляет широкий выбор услуг и сервисов: организация трансферов, экскурсий и мероприятий, а также билеты на любое мероприятие в городе.

ВЫПИТЬ

На входе в бар Old Crow взгляд упирается в ряды бутылок, доходящие до потолка. В этом заведении наливают ром, джин и виски, выпущенные ограниченным тиражом 30 и более лет назад. Здешние миксологи составляют затейливые комбинации из близких по смыслу ингредиентов. Ассортимент в 1200 бутылок позволяет им обходиться без выкрутасов вроде копченых фиалок и свекольной ботвы в стакане.

НАУЧИТЬСЯ

Для тех, кто хочет провести выходные с пользой, до 31 марта 2018 года действуют гастрономические курсы под руководством главного шеф-повара отеля Хайко Нидера. Это отличная возможность отточить свои кулинарные навыки и узнать последние тренды гастрономии.

ПОТУСОВАТЬСЯ

Сходить в казино Цюриха стоит хотя бы ради любопытства — главное, держите своего внутреннего Германна на коротком поводке. Игорный дом расположен в центре города и открывается еще при свете дня. После 7 вечера вход стоит 10 франков (около 10 долларов). Гостей просят одеваться поприличнее, чтобы не нарушать антураж.

ПОЗАВТРАКАТЬ

Шоколадки Lindt — это попса, лучший шоколад, по мнению знатоков, носит имя «Шпрюнгли». Бутики разбросаны по всему городу, но на Левенплатц находится большое кафе Spruеngli, где можно начать день с бирхер-мюсли и сразу же запить их кофе с киршвассером. Он дороговат, но того стоит. На пробу можно взять с собой шоколадку с перцем.

ПРОСВЕТИТЬСЯ

Haus Konstruktiv — цюрихский «Гараж», занимающий брутальное здание бывшей электростанции на берегу реки Зиль. Он задумывался как музей конструктивизма, но недавно сменил профиль, и теперь здесь показывают актуальных художников — так сказать, прямиком с «Манифесты» и Венецианской биеннале.

ПРОГУЛЯТЬСЯ

Если хотите увидеть альтернативу прилизанному Цюриху, оденьтесь неприметно, оставьте ценные вещи в отеле и отправляйтесь на Лангштрассе, которая пару лет назад была частью «квартала красных фонарей». В этом гетто было все, что невозможно увидеть в благопристойном городе: обшарпанные фасады с граффити, неоновые вывески эротических видеосалонов и массажных кабинетов. Сейчас городские власти потихоньку превращают Лангштрассе в хипстерский спот, но дух порока здесь еще витает. Можно просто пройтись туда-сюда или понаблюдать за тусовщиками из окна кафе Lambada.

Кроме того, отель The Dolder Grand предлагает быстрый и удобный способ познакомиться с Швейцарией — частный самолет компании Swiss Jet заберет гостей из их городского аэропорта для полета в Цюрих.

КУПИТЬ

Концепт-сторы с местными дизайнерами и стандартным набором брендов (Tiger of Sweden, Arc’teryx и т. д. ) сгруппировались в Im Viadukt в западной части города. Там же винтажные лавки и продуктовый рынок, где можно купить бутылку швейцарского вина, банку горчицы или другие деликатесы. Нувориши сюда не заглядывают. Если приспичит купить Gucci или Piaget, то вам на Банхофштрассе.

ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Часы Montblanc Heritage Chronometrie Twincounter Date Automatic

Запонки Prada

Рубашка Hugo Boss

Суббота

ПОУЖИНАТЬ

Zunfthaus zur Waag — один из туристических ресторанов, которые располагаются в домах гильдий, построенных в XVII веке, и распознаются по слову Zunfthaus в названии. Эти заведения дорогие, но не бездуховные. Антураж сочетается с нехитрой швейцарской кухней, суть которой сводится к умению правильно пожарить кусок мяса.

Воскресенье

ПРОГУЛЯТЬСЯ

В воскресенье в Цюрихе все замирает, кроме реки Лиммат, вытекающей из Цюрихского озера. Доступ к большой воде — лучшее, что есть в городе.

По швейцарским меркам горы, окружающие Цюрих, — не горы, а так, холмы. Лучший вид на далекие заснеженные пики открывается с озера. Навигация не прекращается и в зимние месяцы — все города кантона можно объехать на пароходе. Короткий маршрут занимает полтора часа, длинный — четыре.

ПОТУСОВАТЬСЯ

Логово дадаистов Cabaret Voltaire обязательно к посещению. В 1916 году здесь кутили короли богемы, поэты Тристан Тцара, Жан Арп и Хуго Балль, а сейчас это арт-институция с образовательной и выставочной программами. Сюда приезжают литераторы и художники со всей Европы, чтобы поучаствовать в перформансах и чтениях. При этом здесь все еще пьют. Вечером есть шанс познакомиться с восходящей звездой современного искусства.