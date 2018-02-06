Telegram и его адаптированная версия Telegram X временно исчезли из магазина приложений App Store из-за распространения детской порнографии, заявил руководитель App Store Фил Шиллер. Его слова приводит издание 9to5mac.

«Мы никогда не позволим распространять незаконный контент в App Store, и мы будем принимать срочные меры, когда мы узнаем о такой деятельности. В первую очередь у нас есть нулевая терпимость к любой деятельности, которая подвергает риску детей — детская порнография возглавляет список того, что никогда не должно происходить. Это зло, незаконно и аморально», — сказал Шиллер.

Компания Apple удаляла из своего магазина приложений мессенджеры Telegram в ночь на 1 февраля. Создатель Telegram Павел Дуров сначала заявил в твиттере, что эта «незначительная проблема», и она скоро будет решена, но потом удалил твит. «Apple предупредила нас о том, что нашим пользователям был доступен нежелательный контент, оба приложения были сняты с App Store», — позднее написал Дуров. К вечеру мессенджер вернули в App Store.