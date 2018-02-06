Школа кино и телевидения «Индустрия» перед Днем открытых дверей выпустила новый промо-ролик из серии «Анонимные», которая была запущена в 2017 году. Главным героем видео стал Данила Козловский. В новом выпуске актер вспоминает о своих прошлых мечтах, но приходит к выводу, что зависимость от кино сильнее любых других желаний. Кинокритик Антон Долин в ролике пытается помочь герою Козловского найти выход из этой ситуации.

Данила Козловский: «Я ничего с собой не могу поделать, когда перед тобой классный сценарий, когда ты приходишь на площадку, когда к тебе подходит режиссер…»