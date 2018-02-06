В сети опубликован трейлер боевика «Жажда смерти» — ремейка одноименной картины 1974 года. Трейлер выполнен в стилистике грайндхауса, с гипертрофированными кровавыми сценами и «дрожащей камерой».

Главную роль Пола Керси отвели 62-летнему Брюсу Уиллису, а режиссером ремейка выступил Элай Рот, непосредственно участвовавший в создании фильмов Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» и «Грайндхаус». В новой «Жажде мести» также играют Элизабет Шу, Винсент Д’Онофрио, Дин Норрис, Джек Кеси и Майк Эппс.

По сюжету добропорядочный семьянин избирает путь мести: герой начинает вершить собственное правосудие после того, как на его жену и дочь нападают бандиты.

На экраны российских кинотеатров фильм выйдет 5 апреля.

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