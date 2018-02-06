Из экспозиции Манчестерской галереи 26 января изъяли одну из самых узнаваемых работ прерафаэлитов — картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы». Полотно заменили объявлением, на котором значилось, что пустующее пространство должно стать местом для «обсуждения того, как демонстрировать и интерпретировать произведения искусства в публичной коллекции Манчестерской галереи». В сувенирном магазине при галерее также перестали продавать открытки с репродукцией работы Уотерхауса.

Вскоре галерея подверглась резкой критике, ее стали обвинять в цензуре. В ответ руководство галереи выступило с заявлением, что такие действия были вызваны лишь стремлением начать общественную дискуссию на фоне круга проблем, обозначенного движениями #MeToo и Timeʼs Up.

По данным « Би-би-си », после такого заявления посетители начали клеить на стену галереи стикеры со словами «Феминизм сошел с ума! Мне стыдно быть феминисткой!» и «Создавайте и демонстрируйте искусство, которое отражает нынешние идеологии наравне со старым».

Ace that temporary removal of bloke's painting of pubescent girls inspiring such passionate debate #MAGsoniaboyce pic.twitter.com/VvaY0SwCAI — Jenny White (@photo_jenn) February 2, 2018

«Изъятие из экспозиции — это убийство любых дебатов, которые могли возникнуть вокруг действительно животрепещущих проблем сексуальности и гендерных отношений», — сказала Лиз Преттеджон, которая курировала выставку Уотерхауса в 2009 году.

«Изъятие искусства из политических соображений — это именно цензура, вне зависимости от заявлений галереи об обратном. Новое пуританство неразрывно связано с новым мещанством», — написал в твиттере Гарри Брукс.

2 февраля Манчестерская художественная галерея выпустила пресс-релиз, в котором рассказала, что полотно Уотерхауса сняли в рамках совместного проекта с художницей из Лондона: изъятие картины было частью перформанса Сони Бойс, документацию которого продемонстрируют на ее персональной выставке 23 марта.

3 февраля галерея вернула «Гилас и нимфы» Уотерхауса, повесив полотно прямо поверх гневных стикеров.

Wasn't quite sure what to think of the #MAGSoniaBoyce fiasco until visiting the gallery yesterday; I don't think I've ever seen it so busy — nice to see the wider public contemplating and debating art. pic.twitter.com/AXSnuBy0k1 — Jack frost (@lettuceshagger) February 4, 2018

В галерее также подчеркнули, что были поражены таким резонансом вокруг изъятия картины, и теперь планируют провести серию мероприятий с обсуждениями.