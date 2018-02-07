Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, запущенной компанией SpaceX, не смог приземлиться на морскую платформу Of Course I Still Love You и разбился, пишет The Verge.

О произошедшем сообщил на пресс-конференции глава SpaceX Илон Маск. По его словам, в целом пуск прошел хорошо, но возникли проблемы с центральным элементом. В ракетном ускорителе предположительно закончилось топливо, поэтому он не сумел замедлиться для приземления. В результате ускоритель упал в Атлантический океан в 90 метрах от плавучей платформы на скорости 500 километров в час и разбился. При этом удалось сохранить два дополнительных ускорителя, которые успешно приземлились на наземных платформах.

Илон Маск также сообщил, что его личный автомобиль Tesla Roadster пролетит мимо орбиты Марса. Вероятно, двигатели работали слишком долго, и теперь автомобиль улетит в сторону пояса астероидов. Изначально планировалось, что автомобиль выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

Третий запуск двигателей произведен. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео, запечатлевшее Tesla Roadster на орбите Земли. Автомобиль использовали в качестве полезной нагрузки при успешном запуске Falcon Heavy. За его рулем сидит манекен в космическом скафандре, названный Starman в честь песни Дэвида Боуи.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, что на орбите вокруг Земли оказался автомобиль

Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PST

Запуск Falcon Heavy состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени с мыса Канаверал во Флориде. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

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