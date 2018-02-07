Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс напишут сценарий и спродюсируют новые фильмы по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте Star Wars.

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«Мы гордимся, что на выпала такая возможность, немного напуганы такой ответственностью и очень рады начать работу, как только последний сезон «Игры престолов» будет завершен», — говорится в заявлении шоураннеров.

Новые фильмы не будут связаны с предыдущими трилогиями «Звездных войн», а также не будут иметь отношения к недавно объявленной четвертой трилогии, над которой будет работать Райан Джонсон, режиссер восьмого эпизода «Последние джедаи».

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди назвала Бениоффа и Уайсса одними из лучших сценаристов в киноиндустрии.
По мнению Кеннеди, их опыт откроет новые перспективы и пути развития «Звездных войн».

Сроки выхода фильмов, съемками которых займутся Бениофф и Вайсс, не сообщаются.