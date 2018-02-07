Частная компания SpaceX Илона Маска 6 февраля с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На ее борту находился тестовый груз — личный автомобиль Маска, красный Tesla Roadster, за штурвалом сидел манекен. Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи.
Маск в Twitter опубликовал видео, снятое в Центре управления полетами компании.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth.— Elon Musk (@elonmusk)
pic.twitter.com/QljN2VnL1O 6 февраля 2018 г.
Изначально планировалось, что автомобиль выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Но на пресс-конференции Маск сообщил, что запущенный груз промахнется мимо орбиты Марса и продолжит двигаться к астероидному поясу.
Falcon Heavy после успешного запуска стала
самой мощной ракетой из используемых. Ее грузоподъемность составляет д о 63,8 тонн при доставке на низкую опорную орбиту, до 26,7 тонн на геопереходную орбиту, до 16,8 тонн на Марс и 3,5 тонн на Плутон.
Первый запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, но компания несколько раз сдвигала сроки, в том числе из-за крушения ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года.
SpaceX планировала осуществить запуск в августе 2017 года, потом перенесла тестовый полет на ноябрь, а в декабре Маск анонсировал пуск на февраль. Он неоднократно
Как рассказал Esquire руководитель проекта «Маяк» (первого российского спутника, который был запущен на орбиту совместными усилиями обычных людей) Александр Шаенко, команде SpaceX удалось в сжатые сроки построить сверхтяжелую ракету: «Они сократили время, которое, например, потребовалось NASA для аналогичных задач и сделали это дешевле». Для Маска же этот пуск — часть программы Big Falcon Rocket (BFR), которую он анонсировал в сентябре 2017 года.
Илон Маск тогда рассказал о своем плане по колонизации Марса, поэтому вчерашний запуск можно назвать промежуточным этапом на пути к его мечте. BFR планируется использовать не только для запуска спутников, но и для путешествий к Луне и Марсу. Маск
Как отмечает Шаенко, проекты Илона Маска снова возродили интерес к космосу у обычных людей. «Компания устраивает настоящий перформанс — красная машина, саундтрек, манекен — все визуально привлекает и далеких от космической темы людей».
Илон Маск: «Космонавтика не так важна, как здравоохранение. Но куда важнее косметики. Я за косметику, но, знаете, — помада или колония на Марсе?»