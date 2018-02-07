Частная компания SpaceX Илона Маска 6 февраля с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На ее борту находился тестовый груз — личный автомобиль Маска, красный Tesla Roadster, за штурвалом сидел манекен. Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи.

Маск в Twitter опубликовал видео, снятое в Центре управления полетами компании.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Изначально планировалось, что автомобиль выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Но на пресс-конференции Маск сообщил, что запущенный груз промахнется мимо орбиты Марса и продолжит двигаться к астероидному поясу.

Falcon Heavy после успешного запуска стала самой мощной ракетой из используемых. Ее грузоподъемность составляет д о 63,8 тонн при доставке на низкую опорную орбиту, до 26,7 тонн на геопереходную орбиту, до 16,8 тонн на Марс и 3,5 тонн на Плутон.

Первый запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, но компания несколько раз сдвигала сроки, в том числе из-за крушения ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года.

SpaceX планировала осуществить запуск в августе 2017 года, потом перенесла тестовый полет на ноябрь, а в декабре Маск анонсировал пуск на февраль. Он неоднократно говорил , что «технологически проект оказался очень сложным».

Как рассказал Esquire руководитель проекта «Маяк» (первого российского спутника, который был запущен на орбиту совместными усилиями обычных людей) Александр Шаенко, команде SpaceX удалось в сжатые сроки построить сверхтяжелую ракету: «Они сократили время, которое, например, потребовалось NASA для аналогичных задач и сделали это дешевле». Для Маска же этот пуск ­— часть программы Big Falcon Rocket (BFR), которую он анонсировал в сентябре 2017 года.

Илон Маск тогда рассказал о своем плане по колонизации Марса, поэтому вчерашний запуск можно назвать промежуточным этапом на пути к его мечте. BFR планируется использовать не только для запуска спутников, но и для путешествий к Луне и Марсу. Маск обещает доставить человека на Марс в 2024 году.

Как отмечает Шаенко, проекты Илона Маска снова возродили интерес к космосу у обычных людей. «Компания устраивает настоящий перформанс — красная машина, саундтрек, манекен — все визуально привлекает и далеких от космической темы людей».