Городской суд Сыктывкара принял к рассмотрению иск местных правозащитников, которые оспаривают отзыв прокатного удостоверения у сатирической комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. Заседание суда назначено на 15 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск подали юрист фонда «Общественный вердикт» и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун.

По мнению правозащитников, запрет Министерства культуры России показывать в кино «Смерть Сталина» нарушает статью 44 Конституции РФ, где говорится о праве каждого гражданина «на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям», а также Европейскую конвенцию по правам человека, которая защищает свободу выражения мнения.

Мезак подчеркивает, что у ведомства не было юридических аргументов для отзыва лицензии. Минкульт ссылается на пункт 20 правил выдачи прокатных удостоверений, согласно которому прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Однако удостоверение у «Смерти Сталина» отозвали до публичного показа, а также неясно, какая в нем содержится запрещенная информация, отметил правозащитник.

«Вообще, искусство кино таково, что невозможно снять фильм, который однозначно будет нравиться всем. В любой киноленте кого-то что-то оскорбит. Те, кому нравится Сталин, просто могут не ходить и не смотреть данный фильм. А любые запреты — от лукавого. Однако Министерство культуры России решило за всех россиян, что такое кино не должно быть показано». Эрнест Мезак

Иск специально был подан в Сыктывкаре, поскольку этот регион в прошлом был территорией ГУЛАГа. «Здесь в каждой семье есть пострадавшие в эпоху репрессий предки, и хочется верить, что суд в состоянии увидеть объективную картину происходящего и вынести правильное решение», — сказал Мезак.

Ранее в Белоруссии, где тоже отменили показы «Смерти Сталина» в день премьеры, все-таки разрешили прокат комедии Армандо Ианнуччи. У Минкульта Белоруссии замечаний к фильму не нашлось.

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у ленты «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до релиза фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет, московский кинотеатр «Пионер» провел четыре показа сатирической комедии.

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