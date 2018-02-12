Клип на один из главных треков с пластинки Jamie xx «In Color» снимался в китайском городе Тяньдучэн. Местечко примечательно тем, что в нем есть свои Елисейские поля и Эйфелева башня. Режиссером видео выступил француз Роман Гаврас — автор клипов Bad Girls певицы M.I.A. и No Church In A Wild Канье Уэста и Jay-Z.



В съемке Gosh было задействовано 300 учеников школы боевых искусств Сяолун, каждого из которых подстригли и осветлили. Процесс подготовки детей длился 12 часов накануне дня съемок. Для этого потребовалось 40 мастеров-парикмахеров, которых нашли также в Тяньдучэне.



Главную роль в видео сыграл 17-летний Хассан Коун, который оказался единственным альбиносом, пришедшим на кастинг. Изначально Гаврас не планировал брать подростка, однако вскоре изменил свое решение, поняв, что эмоционально парень задевает за живое.



Клип снят без применения специальных эффектов.