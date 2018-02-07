6 февраля состоялся запуск ракеты Falcon Heavy с грузом в виде личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета.
Это был тестовый запуск, и он прошел успешно. Автомобиль использовали в качестве полезной нагрузки. За его рулем сидит манекен по имени Starman, он везет с собой книгу «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, отсылающей к роману плакат с надписью «Не паникуй!», книги Айзека Азимова и полотенце.
Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи, а вокруг Солнца машина будет летать под другой знаменитый трек Боуи — Space Oddity. Интернет-пользователи тут же предложили другие варианты музыкального сопровождения.
по-моему не тот саундрек к полету подобрали. этот лучше— Шаурмашенька (@shaurmashenka)
pic.twitter.com/kXRD4sdUc5 February 6, 2018
В истории с запуском Falcon Heavy пользователи соцсетей особенное внимание уделили автомобилю Илона Маска.
Perfect album cover— DANNYonPC (@DANNYonPC)
pic.twitter.com/cgEaRhqqnD February 6, 2018
Идеальная обложка для альбома.
Tesla customers: is our pre-ordered car ready yet— tc (@chillmage)
Elon Musk:
pic.twitter.com/q7OG2riBTy February 6, 2018
Клиенты Tesla: Наш автомобиль по предварительному заказу готов?
Илон Маск: …
February 6, 2018
February 6, 2018
Привет, ваш водитель Uber на месте. Я снаружи.
Коллаж «Симметричный ответ». Холст, масло. 2018— Alexander Roslyakov (@ARoslyakov)
pic.twitter.com/KNwLZmd3kT February 6, 2018
Сегодня ночью, была запущена самая мощная из существующих ракет Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска.— НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news)
Ракета взлетела с необычным грузом: личным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster.
Илон Маск, учти, наш легендарный трамвай уже выехал за твоей Теслой.
pic.twitter.com/r4HbMzgHs9 February 7, 2018
Ладно всё— Я дико извиняюсь (@traktor_bang)
pic.twitter.com/PwCh2g8U7F February 6, 2018
February 6, 2018
Вы просыпаетесь, голова дико болит после вчерашнего. Вы почему-то сидите за рулем, на голове шлем, в машине играет Боуи— внутрішній Стамбул (@saver_ag)
6 февраля 2018 г.
.— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF)
@Rogozin, спишь? 6 февраля 2018 г.
Сам Илон Маск разместил пост с надписью «Сделано людьми на Земле» на печатной плате.