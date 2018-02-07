6 февраля состоялся запуск ракеты Falcon Heavy с грузом в виде личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета.

Это был тестовый запуск, и он прошел успешно. Автомобиль использовали в качестве полезной нагрузки. За его рулем сидит манекен по имени Starman, он везет с собой книгу «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, отсылающей к роману плакат с надписью «Не паникуй!», книги Айзека Азимова и полотенце.

Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи, а вокруг Солнца машина будет летать под другой знаменитый трек Боуи — Space Oddity. Интернет-пользователи тут же предложили другие варианты музыкального сопровождения.

по-моему не тот саундрек к полету подобрали. этот лучше pic.twitter.com/kXRD4sdUc5 — Шаурмашенька (@shaurmashenka) February 6, 2018

В истории с запуском Falcon Heavy пользователи соцсетей особенное внимание уделили автомобилю Илона Маска.

Идеальная обложка для альбома.

Tesla customers: is our pre-ordered car ready yet



Elon Musk: pic.twitter.com/q7OG2riBTy — tc (@chillmage) February 6, 2018

Клиенты Tesla: Наш автомобиль по предварительному заказу готов?

Илон Маск: …

Привет, ваш водитель Uber на месте. Я снаружи.

Сегодня ночью, была запущена самая мощная из существующих ракет Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска.



Ракета взлетела с необычным грузом: личным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster.



Илон Маск, учти, наш легендарный трамвай уже выехал за твоей Теслой. pic.twitter.com/r4HbMzgHs9 — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) February 7, 2018

Ладно всё pic.twitter.com/PwCh2g8U7F — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 6, 2018

Вы просыпаетесь, голова дико болит после вчерашнего. Вы почему-то сидите за рулем, на голове шлем, в машине играет Боуи — внутрішній Стамбул (@saver_ag) 6 февраля 2018 г.

Сам Илон Маск разместил пост с надписью «Сделано людьми на Земле» на печатной плате.