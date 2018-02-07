6 февраля состоялся запуск ракеты Falcon Heavy с грузом в виде личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета.

Это был тестовый запуск, и он прошел успешно. Автомобиль использовали в качестве полезной нагрузки. За его рулем сидит манекен по имени Starman, он везет с собой книгу «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, отсылающей к роману плакат с надписью «Не паникуй!», книги Айзека Азимова и полотенце.

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Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи, а вокруг Солнца машина будет летать под другой знаменитый трек Боуи — Space Oddity. Интернет-пользователи тут же предложили другие варианты музыкального сопровождения.

В истории с запуском Falcon Heavy пользователи соцсетей особенное внимание уделили автомобилю Илона Маска.

Идеальная обложка для альбома.

Клиенты Tesla: Наш автомобиль по предварительному заказу готов?
Илон Маск: …

Привет, ваш водитель Uber на месте. Я снаружи.

The Prestige 😊 #falconheavy #tesla #davidbowie #roadster #elonmusk #spacex

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Сам Илон Маск разместил пост с надписью «Сделано людьми на Земле» на печатной плате.

Printed on the circuit board of a car in deep space

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