23 февраля в пространстве «Порт Севкабель» в Санкт-Петербурге пройдет первая вечеринка PORT из серии OFF. Ее организовало объединение музыкантов, продюсеров, промоутеров Roots United, ответственных за ежегодный Present Perfect Festival.

На мероприятие приглашено сразу пять интернациональных гостей из Великобритании, Франции, Голландии и Норвегии. В этот вечер на первой сцене выступят диджеи Jane Fitz, A Made Up Sound, Simo Cell, а также резиденты Roots United: Module Werk, El и Shutta.

Вторую сцену отдадут диско-артистам: норвежцу Skatebard и Sacha Mambo из Франции, а поддержат Денис Рябов, Петр Тягунин, Игорь Журавлев и Хупа.