23 февраля в пространстве «Порт Севкабель» в Санкт-Петербурге пройдет первая вечеринка PORT из серии OFF. Ее организовало объединение музыкантов, продюсеров, промоутеров Roots United, ответственных за ежегодный Present Perfect Festival.

18 февраля в Москве пройдет мероприятие к 10-летию «Редакции Елены Шубиной»
Далее 18 февраля в Москве пройдет мероприятие к 10-летию «Редакции Елены Шубиной»
Тест: на какую вечеринку вам стоит отправиться?
Далее Тест: на какую вечеринку вам стоит отправиться?

На мероприятие приглашено сразу пять интернациональных гостей из Великобритании, Франции, Голландии и Норвегии. В этот вечер на первой сцене выступят диджеи Jane Fitz, A Made Up Sound, Simo Cell, а также резиденты Roots United: Module Werk, El и Shutta.

Вторую сцену отдадут диско-артистам: норвежцу Skatebard и Sacha Mambo из Франции, а поддержат Денис Рябов, Петр Тягунин, Игорь Журавлев и Хупа.

Приобрести билеты можно на сайте Roots United. В 2018 году команда проведет в пространстве «Порт Севкабель» еще три вечеринки.