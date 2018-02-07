Издание Vulture опубликовало отрывок анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона.
Действие мультфильма разворачивается в альтернативном будущем, в котором бушует эпидемия собачьего гриппа, а больных собак ссылают на Собачий остров на карантин. Мальчик Атари Кобаяши отправляется в путешествие, чтобы найти своего пса. По словам Уэса Андерсона, во время создания «Собачьего острова» он
Главных героев мультфильма озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.
Watch the exclusive first clip for Wes Anderson's stop-motion— Vulture (@vulture)
#IsleofDogs https://t.co/8qDROBI1cM pic.twitter.com/MTqa67Afhm February 6, 2018
Премьера анимационной ленты состоится на Берлинском международном кинофестивале 15 февраля 2018 года. Российская премьера — 3 мая 2018 года.
«Собачий остров» — это второй анимационный проектУэса Андерсона. Его первый мультфильм «Бесподобный мистер Фокс», в котором главными персонажами выступают лисы, вышел в 2009 году.