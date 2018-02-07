Издание Vulture опубликовало отрывок анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона.

Действие мультфильма разворачивается в альтернативном будущем, в котором бушует эпидемия собачьего гриппа, а больных собак ссылают на Собачий остров на карантин. Мальчик Атари Кобаяши отправляется в путешествие, чтобы найти своего пса. По словам Уэса Андерсона, во время создания «Собачьего острова» он вдохновлялся фильмами режиссера Акиры Куросавы.

Главных героев мультфильма озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.

Премьера анимационной ленты состоится на Берлинском международном кинофестивале 15 февраля 2018 года. Российская премьера — 3 мая 2018 года.

«Собачий остров» — это второй анимационный проектУэса Андерсона. Его первый мультфильм «Бесподобный мистер Фокс», в котором главными персонажами выступают лисы, вышел в 2009 году.