Журнал Forbes впервые составил рейтинг бизнесменов, которые сколотили внушительное состояние благодаря криптовалюте. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В список вошли 19 человек. Forbes не называет точное состояние участников рейтинга из-за волатильности криптовалюты. Эксперты издания представили лишь примерный диапазон их капитала, основываясь на данных о запасах криптовалют, прибыли от продажи криптоактивов и на долях бизнесменов в компаниях, связанных с криптовалютой.

Список возглавил сооснователь криптовалютной платформы для платежных систем Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5−8 миллиардов долларов. На втором месте — Джозеф Любин, основатель криптовалютной платформы ConsenSys и сооснователь криптовалюты Ethereum (от 1 до 1,5 миллиарда долларов). Третье место занял Чанпен Чжао — директор криптообменной биржи Binance (от 1,1 до 2 миллиардов долларов).

Четвертую строчку заняли близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом: они заявили, что он украл у них идею социальной сети. Их состояние оценивается в диапазоне от 900 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.

На 17-ю строчку рейтинга попал 24-летний россиянин Виталий Бутерин, создавший Ethereum. Его состояние эксперты оценили в 400−500 миллионов долларов. 13-е место занимает уроженец Латвии Валерий Вавилов, сооснователь компании BitFury, производящей оборудования для майнинга (500−700 миллионов долларов).