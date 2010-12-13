Стэн живет в трейлере без электричества в суровой пустыне, окруженный окурками и пустыми бутылками. Он едва передвигается в своих пропитанных мочой брюках, но настаивает, что жить в Слэб-Сити — это его личный выбор. Это лучше, чем больница или дом престарелых, где его, скорее всего, заставят изменить собственным привычкам.