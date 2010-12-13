Любовники Дейв и Лиз живут в Слэб-Сити несмотря на протесты своих родственников, которые считают, что их место в психоневрологическом интернате.
Кэрол моется в горячем источнике. В Слэб-Сити нет водопровода, так что местные жители пользуются горячими источниками или ближайшим каналом, чтобы умыться.
Из-за невыносимой жары летом Кэрол и Грэй спят во дворе.
Джеймс играет со своим псом Спайдер-Манки (паукообразная обезьяна. — Esquire).
Кэрол играет с тарантулом, а Грэй заигрывает с Кэрол.
Стэн живет в трейлере без электричества в суровой пустыне, окруженный окурками и пустыми бутылками. Он едва передвигается в своих пропитанных мочой брюках, но настаивает, что жить в Слэб-Сити — это его личный выбор. Это лучше, чем больница или дом престарелых, где его, скорее всего, заставят изменить собственным привычкам.
Типичное жилище в Слэб-Сити. В хорошую погоду — зимой — население города достигает 10 тысяч человек, а летом здесь остаются только те, кому совсем некуда идти.
Джим (слева) и Перри пытаются сбыть свои безделушки другим жителям городка.
Ред курит сигарету на закате.
Леонард Найт и его творение «Искупительная гора». Леонард живет в своей машине. Последние 30 лет он провел за созданием этого монумента во имя господа на въезде в Слэб-Сити.
Не имея доступа к мусорным бакам, местные жители разбрасывают мусор по округе.