Французский режиссер Аньес Варда не смогла лично присутствовать на традиционном собрании номинантов на «Оскар», которое прошло в Лос-Анджелесе 5 февраля. Однако автор документальной картины «Лица, Деревни», которая номинирована на премию Американской киноакадемии, нашла остроумный выход из ситуации, пишет The Guardian.

Аньес Варда поручила художнику JR, соавтору ее фильма «Лица, Деревни», привезти на мероприятие ее картонные копии в полный рост.

Agnès couldn’t make it to the Pre-Oscars celebration so … pic.twitter.com/Qeogmtoi4O — JR (@JRart) February 4, 2018

Чувство юмора режиссера пришлось по вкусу участникам мероприятия: с фигурами успели сфотографироваться Мерил Стрип, Грета Гервиг, Гильермо дель Торо и другие видные представители киноиндустрии.

(Almost) all the Oscars Nominee … incredible pic.twitter.com/KDJsbVVKgK — JR (@JRart) February 6, 2018

89-летняя Варда — признанный ветеран французской «новой волны», и это ее первая номинация на «Оскар». Фильм «Лица, деревни» рассказывает о путешествии Варда и JR по Франции. Картина номинирована в категории «лучший документальный полнометражный фильм».

В сентябре 2017 года «Лица, деревни» получила приз как лучшая документальная лента на кинофестивале в Торонто.