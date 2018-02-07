Французский режиссер Аньес Варда не смогла лично присутствовать на традиционном собрании номинантов на «Оскар», которое прошло в Лос-Анджелесе 5 февраля. Однако автор документальной картины «Лица, Деревни», которая номинирована на премию Американской киноакадемии, нашла остроумный выход из ситуации, пишет The Guardian.

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Аньес Варда поручила художнику JR, соавтору ее фильма «Лица, Деревни», привезти на мероприятие ее картонные копии в полный рост.

Чувство юмора режиссера пришлось по вкусу участникам мероприятия: с фигурами успели сфотографироваться Мерил Стрип, Грета Гервиг, Гильермо дель Торо и другие видные представители киноиндустрии.

89-летняя Варда — признанный ветеран французской «новой волны», и это ее первая номинация на «Оскар». Фильм «Лица, деревни» рассказывает о путешествии Варда и JR по Франции. Картина номинирована в категории «лучший документальный полнометражный фильм».

В сентябре 2017 года «Лица, деревни» получила приз как лучшая документальная лента на кинофестивале в Торонто.