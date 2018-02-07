Победителями архитектурного конкурса от компании Nisshin Kogyo стало российское бюро «Хора» с проектом «Перспективы памяти. Хорография, которая соединяет: архитектурное воплощение мемориальных архетипов двух авторов». Проект создали Михаил Микадзе и Оят Шукуров. Об этом сообщается на сайте «Архи.ру».

Конкурс Nisshin Kogyo проводится в 44-й раз и является долгожителем среди международных конкурсов бумажной архитектуры. В этом году темой конкурса стала «Архитектура, которая соединяет» (Architecture that bridges).

xopapraxis.com «Перспективы памяти. Хорография, которая соединяет: архитектурное воплощение мемориальных архетипов двух авторов» Михаил Микадзе и Оят Шукуров, АБ «Хора»

В описании к проекту дан отрывок из книги «Диковинки Мира» XIII века: «…приятные постройки, красивые окрестности. Жители изумляют в науках, талантливы, красноречивы, сочиняют стихи, искусны в ремеслах. Чужеземцы, которые приезжают туда, находят там покой и совершенно забывают свои родные места. В каждом квартале можно найти тысячу хороших девушек, обладающих красивым голосом…»

Архитектор Кумико Инуи, которая вошла в состав жюри конкурса, отметила, что создатели этой многозначной работы «прокладывают мост от прошлого к настоящему, от разнообразной местности к соответствующей архитектуре».

«В этом году, как и в прошлом, самый сильный проект оказался из-за рубежа. Им стал загадочный план Шукурова и Микадзе. Детальный рисунок объясняется только текстом заголовка и общей схемой в левом верхнем углу. Возможно, это реконструкция пейзажей, строений, которые когда-то встречались, или это современная Вилла Адриана? Из названия работы следует, что это воссозданное по памяти, поэтому масштаб изображений свободно растет и сокращается», — прокомментировала проект Инуи.