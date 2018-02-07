Netflix всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, и именно благодаря ему термин binge-watch — или просмотр запоем — прочно вошел в обиход.

В среду сервис опубликовал список сериалов, новые выпуски которых пользователи «поглощают» целиком в первую очередь. Приводим его полностью:

1. «Во все тяжкие»

2. «Оранжевый — хит сезона»

3. «Ходячие мертвецы»

4. «Очень странные дела»

5. «Нарко»

6. «Карточный домик»

7. «Побег»

8. «13 причин почему»

9. «Анатомия страсти»

10. «Американская история ужасов»

Из этого списка только половина сериалов сделана по заказу Netflix. Остальные телешоу, в том числе «Во все тяжкие» или «Ходячие мертвецы», сервис показывает по лицензии.

Аналитики опирались на предпочтения пользователей, присоединившихся к Netflix за последние пять лет. К категории binge-watched относили любой сериал, один сезон которого был отсмотрен полностью в течение семи дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Netflix собирается пошатнуть гегемонию Голливуда