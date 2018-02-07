На YouTube-канале студии 20th Century Fox вышел трейлер фильма «Дэдпул-2».

Вторая часть познакомит зрителя с очередным противником Дэдпула — Кейблом, путешествующим во времени солдатом-мутантом с телепатическими способностями. Его играет американский актер Джош Бройлин («Старикам тут не место», «Город грехов 2»). Помимо исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, в фильме сыграют Морена Баккарин, Т.Дж.Миллер и Брианна Хилдебранд. Режиссером картины стал Дэвид Литч («Взрывная блондинка», «Джон Уик»).

«У всех есть смурной, вооруженный до зубов дядя из будущего», — так охарактеризовал Райан Рейнольдс Кейбла, когда впервые представил нового персонажа в своем твиттере.

В мировой прокат «Дэдпул 2» выйдет 1 июня. Российская премьера запланирована на 17 мая.