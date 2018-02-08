Федор Овчинников / Facebook

Основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова допросили как свидетеля в ОВД Южное Медведково, после анонимной жалобы о том, что он якобы наладил сбыт наркотиков через сеть пиццерий.

Как он рассказал на своей с транице в Facebook, дело завели по части 5 статьи 228.1 УК РФ (максимальное наказание по этой статье — пожизненное). Следователь сообщила, что в Главное управление МВД по Москве поступило заявление от «некой Е.В. Прониной», в котором она обвинила Овчинникова и его франчайзи-партнера в распространении наркотических средств, поставляемые из Латинской Америки.

На допросе следователь пояснила, что в нескольких заведениях «Додо Пиццы» в Москве были найдены «закладки» наркотических веществ. «Мне было известно, что в конце прошлого года в одной из московских пиццерий в туалете нашли «закладку» каких-то запрещенных препаратов. Ее обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию. Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи», — рассказал предприниматель.

По словам Овчинникова, с Прониной никто из следователей не общался, ее личность не устанавливали, а жалоба поступила через ящик для анонимных писем. Предприниматель намерен написать заявление о клевете.

Как выяснил The Bell, человек с такой же фамилией и инициалами — Пронина Екатерина Викторовна — является соучредителем франчайзи «Додо Пиццы» в Люберцах.