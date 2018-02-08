Основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова допросили как свидетеля в ОВД Южное Медведково, после анонимной жалобы о том, что он якобы наладил сбыт наркотиков через сеть пиццерий.
Как он рассказал на своей
На допросе следователь пояснила, что в нескольких заведениях «Додо Пиццы» в Москве были найдены «закладки» наркотических веществ. «Мне было известно, что в конце прошлого года в одной из московских пиццерий в туалете нашли «закладку» каких-то запрещенных препаратов. Ее обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию. Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи», — рассказал предприниматель.
По словам Овчинникова, с Прониной никто из следователей не общался, ее личность не устанавливали, а жалоба поступила через ящик для анонимных писем. Предприниматель намерен написать заявление о клевете.
Как
О вызове на допрос как свидетеля Овчинников