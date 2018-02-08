Студия FAKE опубликовала видео, где показана работа над визуальными эффектами для сериала «Большая маленькая ложь». Об этом пишет Gizmodo.

Трудно сразу предположить, что сцены в кафе, где обычно встречались главные героини, почти целиком снимались в студии. Как объясняет создатель визуальных эффектов Марк Коте, актеров снимают на зеленом экране не только в целях экономии, съемка на месте также гарантирует, что погода не испортится, а солнце всегда будет светить ярко. Кроме того, это намного безопаснее. Так в сериале прибегли к визуальным эффектам в сценах с выстрелом и падением.

Телеканал HBO официально продлил на второй сезон сериал «Большая маленькая ложь», который был создан на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Основной актерский состав останется прежним, но появятся новые ключевые роли, например, одну из героинь будет играть Мерил Стрип. Режиссером второго сезона утвердили Андреа Арнольд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно о втором сезоне «Большой маленькой лжи»