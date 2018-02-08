Основатель некоммерческой правозащитной организации Electronic Frontier Foundation (Фонд электронных рубежей, EFF), Джон Перри Барлоу умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила исполнительный директор EFF Синди Кон.

В сообщении Кон, опубликованном на сайте организации, говорится, что Барлоу скончался во сне утром 7 февраля.

«Без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все знаем и любим сегодня, существуют и развиваются благодаря видению и руководству Барлоу. Он всегда рассматривал интернет как фундаментальное место свободы, где голоса тех, кто молчал слишком долго, могут обрести своих слушателей, где люди смогут общаться вне зависимости от физических расстояний. Барлоу иногда выставляли как пугало наивного технологического утопизма, который верит, что интернет решит все проблемы человечества, не создав новых. Как человек, последние 27 лет работавший с ним в EFF, я могу сказать, что ничто не может быть дальше от истины. Барлоу знал, что новые технологии могут создавать и усиливать зло настолько, насколько они способны создавать и укреплять добро. Он принял осознанное решение сосредоточиться на последнем».

Синди Кон

По словам Кон, Барлоу посвятил себя тому, чтобы интернет был открыт для каждого, «без привилегий или предрассудков, вне зависимости от расы, экономического положения или места рождения, где каждый смог бы делиться своими убеждениями».

Джон Перри Барлоу основал некоммерческую организацию EFF вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году. Основная задача организации — защита прав пользователей интернета, прежде всего от посягательств правительственных органов и частных корпораций. В частности, EFF участвовала в судебных процессах против Министерства юстиции США, Apple и Sony BMG.

Барлоу был поэтом, он написал несколько песен американской рок-группе Grateful Dead. Он также автор ряда научных работ, в том числе эссе «Киберномика: к теории информационной экономики» (Cybernomics: Toward a Theory of Information Economy, 1998), в котором Барлоу утверждает, что постиндустриальная экономика напрямую копирует биологическое устройство жизни.